صحة غزة تحذر من تبعات أزمة عمال شركات النظافة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد من أن توقف عمل شركات النظافة يشكل تهديدا مباشرا على صحة المرضى والصحة العامة في القطاع.

وأوضح الناطق باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي، أن خدمات النظافة تقدم في 13 مستشفى و51 مركزا للرعاية الأولية و22 مرفقاً اخراً في وزارة الصحة من خلال 13 شركة.

وأفاد القدرة بأن 832 عامل نظافة في مرافق وزارة الصحة لم يتلقوا اجورهم للشهر الخامس جراء تراكم المستحقات المالية للشركات، فيما تبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل وقيمة التعاقد السنوي 11.3 مليون شيكل.

ونبه إلى أن توقف خدمات النظافة سيكون لها تداعيات خطيرة على عمل 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة ولادة قيصرية مما يحرم 200 مريض يوميا من اجراء عملياتهم المجدولة.

وأضاف "كما يؤثر على الخدمات الصحية لنحو 100 مريض في العنايات المركزة و113 طفل في حضانات الأطفال وعلى الخدمات الصحية ل 702 مريض بالفشل الكلوي في 5 مراكز لغسيل الكلى على مدار الساعة".

وذكر القدرة أن أزمة عمال النظافة تؤثر كذلك على الخدمات الصحية لمئات المرضى المنومين في اقسام الجراحة والباطنة والقلب والأطفال والأورام، وعلى أكثر من 200 سيدة حامل في اكشاك وأقسام الولادة وتهدد حياة السيدات الحوامل بالحمل الخطر يحتجن عشرات العمليات القيصرية يومياً.

وتابع "تؤثر الأزمة كذلك على 50 مختبر طبي تجري الالاف التحاليل الطبية و11 بنك دم تعنى بنقل عشرات وحدات الدم ومشتقاته للمرضى وعلى قدرة اقسام الاشعة على إجراء آلاف الخدمات التشخيصية وعلى مئات المرضى في اقسام الطوارئ على مدار الساعة".