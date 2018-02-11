قاسم: قاعدة الاشتباك باعتداء دون رد سقطت

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم الأحد إنه "بإسقاط الطائرة الإسرائيلية يعني أن قاعدة الاشتباك التي تبنى على الاعتداء من دون رد سقطت".

ونقلت قناة "المنار" عن قاسم قوله اليوم الأحد إنه "بالتالي لا إمكانية لإسرائيل بأن تستخدم بعد اليوم هذه القاعدة في الاشتباك وتتجول كما تريد لتحقق أهدافها، لأنه رد هنا أو هناك يمكن ان يحصل ويعطل الأهداف الإسرائيلية التي تبتغيها من خلال الاشتباك".

ولفت إلى أن "إسرائيل حائرة، فخيار الحرب غير مضمون النتائج بالنسبة إليها وخيار الانتظار يزيد من الأخطار التي تحدق بها، فلا هي قادرة على أن تحسم بأن تدخل الحرب، ويمكن أن تكون وخيمة عليها ومضمونة الخسائر، ولا هي قادرة أن ترى القوة المقابلة تنمو وتزداد ولا تعلم كيف تواجه هذه القوة مستقبلا".

وشدد قاسم على أنه لولا المقاومة لكانت كل المنطقة مستباحة وتركزت "إسرائيل" في فلسطين وأخذت بالتوسع جغرافيا على حساب الدول المحيطة بها.

وتابع "لولا المقاومة لما خرجت إسرائيل من لبنان ولما أصبح التوطين في خبر كان، ولما كانت إسرائيل تناقش وجودها المستقبلي وتبحث عن إمكانية استقرارها".

وكان حزب الله قال أمس تعقيبا على إسقاط الدفاعات السورية للمقاتلة الإسرائيلية من طراز (اف 16) وإصابة طياريها إنه "يعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة".

ونبه الحزب إلى أن الحدث "إعلان بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدًا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية".