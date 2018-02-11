نيوكاسل يطيح بمان سيتي

تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر، الأحد، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من البريميرليغ، مكبدا إياه الخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري الممتاز.

وكانت النقاط الثلاث التي ضمنها مات ريتشي في الدقيقة 65، في غاية الأهمية لنيوكاسل، لأنها أبعدته عن منطقة الهبوط ورفعته الى المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما تلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وبقي رصيده 56 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه مانشستر سيتي المتصدر مع 72 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تغلب هادرسفيلد على بورنسموث 4-1.

سجل للفائز اليكس بيتشارد (7) والفرنسي ستيف موني (27 و66) وراجيف فان لا بارا (90)، وللخاسر جونيور ستانيسلاس (13(.