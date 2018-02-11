مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية التي تحطمت قرب موسكو

اكدت النيابة العامة الروسية "مصرع" جميع ركاب الطائرة الروسية التي تحطمت الاحد قرب موسكو وعددهم 71 شخصا.

وقال مكتب النيابة المتخصص في وسائل النقل في بيان ان "جميع من كانوا يستقلون الطائرة قضوا وهم 65 راكبا وستة هم افراد الطاقم"، لافتا الى ان الطائرة "انطونوف 148" (اكرر انطونوف 148) اختفت من شاشات الرادار بعد اربع دقائق من اقلاعها من مطار دوموديدوفو.

ووفقا لبوابة " Flightradar24" التي تتبع حركة الطائرات، فإن سرعة الطائرة بدأت بالانخفاض بشكل كبير بعد الساعة 14:26 بتوقيت موسكو.

واضافت الوكالات ان شهودا رأوا الطائرة تهوي في قرية ارغونوفو في جنوب شرق موسكو.

واكد مصدر في وزارة الحالات الطارئة لوكالة انترفاكس للأنباء ان "لا فرصة بتاتا" لنجاة الاشخاص االـ71 الذين كانوا يستقلون الطائرة.

واوضح مسؤول في وزارة الحالات الطائرة للوكالة نفسها ان حطام الطائرة "تناثر ضمن شعاع يناهز كيلومترا".

وقالت الوزارة في بيان ان "أكثر من 150 شخصا ونحو عشرين سيارة اسعاف توجهوا الى مكان الحادث".

وقدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه الى اسر الضحايا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان "الرئيس يقدم احر تعازيه الى من فقدوا احباءهم في حادث التحطم"