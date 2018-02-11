نيمار يستعد لموقعة ريال مدريد على طريقته الخاصة

حصل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، وبرشلونة السابق على وشم جديد في العطلة الشتوية الأخيرة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نيمار وضع وشمًا جديدًا على فخذه يتضمن كأس دوري أبطال أوروبا، مع تاريخ الفوز باللقب مع برشلونة في السادس من يونيو 2015.

وفاز برشلونة بهذا اللقب في عام 2015، على حساب يوفنتوس الإيطالي في برلين، بنتيجة 3-1، وسجل راكيتيتش وسواريز ونيمار أهداف برشلونة.

وتقول الصحيفة إن الصورة التي نشرها نيمار يوم أمس ربما تكون استفزازًا، لريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.