بعد الصفعة السورية.. مزاعم إسرائيلية: نفذنا آلاف المهمات في سورية

عقب الضربة التي تلقاها سلاح الجو الإسرائيلي، من قبل المضادات الأرضية السورية، والتي أدت إلى إسقاط طائرة حربية من طراز F16 يوم أمس، والتي أدت إلى إرتباك القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية، خرجت تصريحات عديدة من قادة الاحتلال في محاولة منهم لتهدئة الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" الناقمة على رئيس الحكومة المرتشي بنيامين نتنياهو، بمزاعم عديدة وكان آخرها ما قاله رئيس تشكيلات سلاح الجو "الإسرائيلي"، الجنرال، أمنون عيدان -بار، اليوم الأحد، بإن قوات الاحتلال نفذت آلاف المهمات والهجمات في العمق السوري.

وأوضح في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت": "ننشط في سورية وفقط في العام الأخير نفذنا فيها آلاف المهام والعمليات، ونواجه خلالها هذه النيران، وفي حالة الأمس أصيبت طائرة "إسرائيلية"، لسنا مسرورين لذلك وسنقوم بدراسة الحادث لنتعلم كيف نتصرف بالمرات القادمة".

وأعرب الجنرال "الإسرائيلي" عن اعتقاده بأن محاولة إرسال طائرة إيرانية مسيرة للأجواء "الإسرائيلية" "لم تكن كمينا يهدف لجر "إسرائيل" لمواجهة عسكرية وإنما محاولة ظن الإيرانيون أنها ستنجح دون أن نكتشفها، لكن المحاولة فشلت وتمكنا من إسقاط الطائرة".

وكشف أن الطائرة الإيرانية المسيرة، كانت من طراز متطور ومزودة بتكنولوجيا عالية "هي تقليد لطائرة أميركية مسيرة كان الإيرانيون أسقطوها في الماضي".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول عسكري "إسرائيلي" في سلاح الجو أن "التصعيد الإسرائيلي- الإيراني على الجبهة الشمالية انتهى، لكن الجيش يواصل متابعة ما يحدث في سورية".

وقال رئيس قيادة سلاح الجو، العقيد تومر بار، صباح اليوم الأحد للإذاعة "الإسرائيلية" العامة: "لقد انتهى التصعيد على الجبهة الشمالية، لكن الجيش يواصل متابعة ما يحدث في سورية"، موضحاً أنه "يبدو الآن أن الحدث صار وراءنا، لكننا نواصل المتابعة والتخطيط للعمليات القادمة".