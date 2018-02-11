228 مليون دولار مستحقات متأخرة لـ "دانة غاز" على الحكومة المصرية

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، الأحد، أن إجمالي مستحقاتها المتأخرة على الحكومة المصرية، تقدر حاليا بنحو 228 مليون دولار.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مستحقاتها على الحكومة المصرية انخفضت بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بنحو 265 مليون دولار في نهاية 2016.

وأشارت "دانة غاز" إلى استلامها 164 مليون دولار من الحكومة المصرية خلال العام الماضي 2017، ما يمثل معدل تحصيل بنحو 129 بالمائة مقارنة مع 2016.

وواجهت دانة غاز مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو 7 سنوات، بسبب شح النقد الأجنبي.

و"دانة غاز" العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وتمتلك حالياً أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، بمعدل إنتاج بلغ 66.65 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.