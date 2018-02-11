بؤرة استيطانية على أراضي بلدة بيتا وأعمال تجريف ببروقين

يواصل المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعمال الامتداد والتوسع، من خلال مصادرة وتجريف وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة على حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ أيام قليلة أقام المستوطنون عددا من الكرفانات الحديدية على أراضي بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية بيتا، فؤاد معالي إن عددا من قطعان المستوطنين أقاموا قبل أيام كرفانات في جبل صبيح جنوب البلدة، مشيرا إلى أن عداد هذه المنشآت تزداد كل يوم، وذلك في مخطط استيطاني لإقامة بؤرة استيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تحمي وتشرف على هذا المخطط الاستيطاني، وتوفر الحماية اللازمة للمستوطنين للعمل في المنطقة، مشيرا إلى أن المستوطنين يعملون في أراض تطل على المنطقة الصناعية للبلدة، وقريبة من قرية زعترة.

وأكد معالي على أن بلدية بيتا تتابع الموضوع بأهمية عالية، كون بلدة بيتا من البلدات الفلسطينية التي لم يستطع الاحتلال إقامة أية مستعمرات على أراضيها منذ بداية الاحتلال، وتعمل البلدية على مراسلة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ورفع أوراق تثبت ملكية أصحاب الأراضي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات شعبية للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

في السياق ذاته، لا تزال جرافات الاحتلال تعمل في أراضي الفلسطينيين في بلدة بروقين شمالي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث طاولت مساحة قُدرت بمائة دونم من الأراضي وذلك لصالح مستوطنة "بروخين" والمنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "أريئيل" المقامتين على أراضي بروقين وعدد من قرى وبلدات سلفيت.

وبحسب رئيس بلدية بروقين، جبر صبرة فإن جرافات الاحتلال بدأت صباح اليوم بالعمل في مساحة محدودة، وذلك ضمن أعمال التوسعة التي ينفذها الاحتلال بشكل مستمر منذ عشرين عاما، لصالح مستعمرات أقيمت على أراضي سلفيت وقراها.