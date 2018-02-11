مخاوف من إقامة أول بؤرة استيطانية في بيتا بنابلس

نصب مستوطنون بيوتًا متنقلة "كرفانات" على أطراف بلدة بيتا جنوب شرق مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، وسط مخاوف من إقامة أول بؤرة استيطانية بالبلدة.

وقال رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي في تصريحات صحفية إن المستوطنين وضعوا الأسبوع الماضي ثلاثة كرفانات على قمة تلة تسمى "جبل صبيح" تقع في الجهة الجنوبية بالبلدة، وتشرف على المنطقة الصناعية فيها.

وأضاف أن عدد الكرفانات تضاعف ووصل حتى الآن إلى نحو عشرة، وتم تزويدها بالماء والكهرباء.

وأوضح أن الاحتلال كان يتخذ من موقع البؤرة سابقًا نقطة عسكرية، ويبدو أنه اتخذ قرارًا باستبدالها ببؤرة استيطانية يطلق عليها اسم "بيتار" وهي تقع على بُعد كيلومتر واحد إلى الشرق من حاجز زعترة.

وبلدة بيتا تُعدّ حتى الآن من القرى القليلة التي لم تخسر جزءًا من أراضيها لصالح الاستيطان.