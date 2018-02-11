منتخبنا الأولمبي يحتل المرتبة السادسة آسيويا

أضاف المنتخب الفلسطيني الأولمبي إنجازا جديدا للكرة الفلسطينية، بعد نشر الاتحاد الأسيوي اليوم الأحد التصنيف الجديد للمنتخبات الأولمبية على مستوى قارة آسيا، على ضوء نتائج بطولة كأس آسيا تحت سن 23 لعام 2018 التي أقيمت بالصين.

واحتل المنتخب الفلسطيني الأولمبي المرتبة السادسة آسيويا، حيث سيعتمد الاتحاد الأسيوي هذا التصنيف كأساس لتصفيات ونهائيات بطولة كأس آسيا المقبلة تحت سن 23 لعام 2020.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، إن مشاركة منتخبنا الوطني الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عاما لعام 2018 في الصين كانت تاريخية، خاصة بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي وخروجه بصعوبة أمام نظيره القطري بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة، معبرا عن إرادة شعبية ورسمية بضرورة إيلاء اهتمام ورعاية للحركة الرياضية برسالة وهوية سياسية وطنية فلسطينية.

وأضاف أن هذه الإنجازات تعتبر فخرا للأسرة الرياضية وشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، خاصة أن الرياضة بالنسبة لنا هي رسالة وطنية ووسيلة نضالية.

ويعتبر هذا التصنيف تقدما كبيرا للمنتخب الأولمبي في تاريخ الكرة الفلسطينية، تجاوز فيه دولا لها مكانتها في الكرة الآسيوية مثل: اليابان، والسعودية، واستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن.