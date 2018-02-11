تحطم طائرة روسية على متنها 71 شخصا

تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم الأحد بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.

وسابقا الأحد، قال مصدر في أجهزة الطوارئ إن الطائرة من طراز "أن-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، تحطمت في منطقة رامينسكويي بمقاطعة موسكو.

ووفقا لمصادر في أجهزة الطوارئ فإن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك. وأوضح المصدر أن 71 راكبا بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة.

وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر لها أن شهودا في مقاطعة موسكو شاهدوا سقوط طائرة ركاب وهي تحترق.