الحساينة: (75) وحدة سكنية جديدة ضمن المنحة الإيطالية شمال القطاع

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عقود مشاريع إنشاء (75) وحدة سكنية جديدة في حي الندى شمال قطاع غزة للمتضررين، بقرض ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة (4,220,755 يورو).

وقال الحساينة، "أتوجه بالشكر باسم فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله للحكومة الايطالية ومكتب القنصل العام بالقدس والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية على هذا القرض الكريم، مشددا على مواصلة الحكومة جهودها لبناء كل وحدة سكنية دمرها الاحتلال".

واضاف "هذه المنحة تشمل ترميم أبراج حي الندى، وتأهيل البنية التحتية فيها، حيث تم ترميم الأبراج المتضررة جزئيا وبشكل بالغ، وسيتم بناء (11) عمارة سكنية جديدة من ضمنها".

وتابع: نطمئن أهلنا في أبراج المجمع الإيطالي أننا نبذل جهودا كبيرة، من أجل البدء في إعادة اعمار أبراج المجمع الايطالي ضمن هذه المنحة. مناشدا كافة الدول التي تعهدت بتمويل مشاريع إعادة اعمار غزة أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها حتى نستكمل ملف إعادة الاعمار، وأن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله تولي اهتماما خاصا لملف إعادة اعمار غزة.