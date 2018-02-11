معاريف:جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوي ونشر بطارية صواريخ في باقة الغربية 

قالت صحيفة معاريف بأن الجيش "الإسرائيلي" في حالة تأهب قصوي بعد احداث امس السبت ، واسقاط طائرة الـ ف16.

وكشفت معاريف بأن الجيش "الإسرائيلي" نشر منذ ساعات الفجر عدة بطاريات لمنظومات صاروخية دفاعية .

ووفقا لشهود عيان فد تم نشر إحدى تلك البطاريات قرب باقة الغربية كما شوهدت شاحنات ضخمة تنقل بطاريات صواريخ علي الطرق الرئيسية وسط وشمال "إسرائيل".

ووفقا لمعاريف فيوجد لسلاح الجو بطاريات باتريوت منتشرة بشكل دائم في عدة مناطق في "إسرائيل" واستخدمت في الماضي لإسقاط طائرات الاستطلاع التي تسللت من سوريا وقطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قبل قليل خلال جلسة كتلة الليكود في تعقيبه على احداث امس على الحدود الشمالية " لقد وضعنا خطوطاً حمر واضحة وقمنا بالرد وسنواصل العمل وفقا للخطوط الحمر .

واضاف نتنياهو وفقا لتصريحات له بالأمس السبت وجهنا ضربات قوية للقوات الايرانية والسورية فقد اوصلنا رسالتنا بصورة لا تقبل التأويل للجميع " بأن قواعد اللعبة التي وضعناها لم تتغير" على حد قوله".

وتابع : سوف نواصل استهداف اي محاولة للمساس بنا فهذه هي سياستنا وستبقي كذلك .