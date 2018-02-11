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سلاح الجو "الإسرائيلي" يستبعد نصب كمين "إيراني"  

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:35 - 11 فبراير 2018
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
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استبعد رئيس سرب طائرات الاف 16 العميد "امنون عين دار" ان تكون الطائرة الإسرائيلية التي أسقطت بالأمس كانت جراء كمين إيراني.

 وقال العميد امنون "طائرة الاستطلاع الايرانية متطورة جدا وهي طائرة مستنسخه من طائرة الاستطلاع الامريكية التي اعترضتها ايران قبل قرابة السنتين وقامت بتصنيعها  مجددا  فتلك الطائرة تمتلك تكنلوجيا  متطورة .

وقال الضابط وفقا ليديعوت في رده على سؤال هل ارسال طائرة الاستطلاع الايرانية كان بمثابة كمين لجر الجيش "الإسرائيلي" لحرب تتورط فيها "إسرائيل" داخل سوريا؟ ، قال العميد امنون " لا اعتقد بأن الحديث يدور عن كمين ايراني .

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