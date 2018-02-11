البحرين : حملة (باقون_حتى_النصر) تحشد لدعم البحرين

سعياً لإبقاء قضية البحرين في الواجهة، يطلق مجموعة من النشطاء ابتداءاً من اليوم الأحد حملة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم #باقون_حتى_النصر.

وولدت فكرة تنظيم الحملة الإلكترونية لنصرة قضية البحرين بعد ملاحظة حالة من الركود والتفاعل والتضامن معها بمرور السنة السابعة على إنطلاق الثورة في البحرين.

وتهدف الحملة الإلكترونية إلى تعريف الناس بشكل معلوماتي فني رقمي عن وضع البحرين، والحالة التي يعشها الشعب من انتهاكات وتضييق وقمع من قبل السلطات الحاكمة في البحرين.

وتسعى الحملة للوصول إلى الجمهورين العربي والإسلامي عبر الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، كما يتخللها عرض انتاجات صوتية وأعمال مرئية وفنية تناصر الثورة في البحرين.

وأكد القائمون على الحملة أنهم شرعوا في التواصل مع القطاعات الشبابية، والقوى الوطنية والإسلامية في البحرين والخارج للإنخراط في الحملة ودعمها.