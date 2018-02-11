الجيش المصري يعلن النتائج الأولية لعملية "سيناء

أعلن الجيش المصري في بيان له اليوم الأحد، عن تدمير 66 هدفا للعناصر المتطرفة خلال عملية "سيناء 2018" التي بدأها الجيش يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري عقيد تامر الرفاعي، في البيان الرابع، إن القوات المسلحة من جميع الفروع الرئيسية، بالتعاون الكامل مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية، وقوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة، قامت بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على جميع المحاور والمدن والقرى في شمال ووسط سيناء.

واستعرض البيان نتائج العملية، حيث تم تدمير 66 هدفا كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء من القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة، مؤكدا القضاء على 16 عنصرا متطرفا، واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة، وسيارات رباعية الدفع، وأكثر من 30 دراجة نارية تستخدمها العناصر المسلحة.