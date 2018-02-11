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حمد: علاقتنا مع "فتح" لم تنقطع.. و"حماس" ليست في «جيب» أحد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:57 - 11 فبراير 2018
غازي حمد القيادي في حركة حماس غازي حمد القيادي في حركة حماس
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أكد غازي حمد، القيادي في حركة "حماس"، أن حركته تسعى لإقامة علاقات مع الدول بشرط ألا تكون في جيب أحد، مشدداً على أن سياسة المحاور لدى حركة حماس  مرفوضة.

وقال حمد خلال مقابلة مع برنامج أوراق فلسطينية الذي تبثه قناة الغد الساعة العاشرة بتوقيت القدس مساء اليوم الأحد:«نحن لا نعمل ضمن أجندة لا إيران ولا  قطر ولا أي دولة ونحن نعمل لصالح الشعب الفلسطيني فقط».

وأضاف: «علاقنا مع الفصائل جيدة ومع حركة فتح لم تنقطع رغم تعثر المصالحة».

وأوضح حمد، أن زيارة وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، للقاهرة، لاستئناف المصالحة ولبحث الوضع السياسي»، لافتا إلى أن حركة حماس  معنية أن تكون على اطلاع كامل ومتابعه مع الجانب المصري.

وأشار إلى أن حركة حماس نفذت كل ما عليها بشكل دقيق في المصالحة سواء في تمكين الحكومة والمعابر وعودة الموظفين، متهماً السلطة الفلسطينية بعدم الايفاء بالتزاماتها.

 

 

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