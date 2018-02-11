ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية

يحتفل الإيرانيون اليوم الأحد بالذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية، حيث انطلقت منذ الصباح مسيرات مليونية كبرى في كل المحافظات والمدن.

وجابت المسيرات شوارع طهران حاملة الاعلام الايرانية واللافتات وسط اجواء احتفالية، وردد المتظاهرون شعارات "الموت لاميركا والموت لاسرائيل".

وبالتّزامن مع مسيرة إحياء الذكرى استعرضت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثّورة الإسلامية صاروخين باليستيين بعيدي المدى من طراز "قدر F" بمدى ألفَي 2000 كيلومتر وسط العاصمة طهران أمام المشاركين في المسيرة.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن الصاروخ الجديد يحمل اسم "قدر" وهو "صاروخ متوسط المدى ونسخة محسنة من شهاب-3 ويعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى والوقود الصلب في المرحلة الثانية".

وأضافت الوكالة أن الصاروخ "يملك قدرة أعلى على المناورة وأقصر وقتا في الإعداد من صاروخ شهاب-3 وقد تم تصنيع هذا الصاروخ بالكامل في إيران بواسطة مجمع همت للصناعات الصاروخية".

من جهته، أكد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن سوريا اظهرت للعالم أن الزمن الذي كانت تضرب فيه "إسرائيل" وتهرب قد ولى وانتهى.



