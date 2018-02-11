روسيا تعتقل مهندسين بحثا عن عملة بيتكوين من أجهزة النووي

اعتقلت السلطات الروسية مهندسين استخدموا أجهزة الحاسوب التابعة للمركز النووي للتنقيب عن العملات الافتراضية (بيتكوين).

وقال المتحدث باسم المركز النووي الفدرالي بمدينة ساروف -حيث يعمل المهندسون-: "إن العديد من العاملين تم اعتقالهم بعد أن حاولوا استخدام أجهزة الحاسوب لأغراض شخصية، بما فيها التنقيب عن عملة البيتكوين.

ونقلت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية عن المتحدث قوله لوكالة إنترفاكس إن "جميع الأنشطة قد توقفت في حينها".

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القبض على المهندسين جاء بعدما حاول أحد الأشخاص توصيل الحاسوب الفائق الموجود داخل المنشأة النووية بشبكة الإنترنت، وهو ما رصده الأمن الفدرالي على الفور وبدأ تحقيقا في الأمر.

وكان المركز النووي الفدرالي أطلق عام 2011 حاسوبا فائقا يتمكن من إجراء ألف تريليون عملية بالثانية، ويحظر ربط هذا الحاسوب بشبكة الإنترنت.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أنه خلال الحرب الباردة أنتجت روسيا أول قنبلة نووية في ساروف غربي البلاد، وما زالت المدينة منطقة مغلقة ويخضع السكان فيها لقيود على السفر، كما يتطلب من المواطنين الحصول على تصريح خاص إذا ما أرادوا السفر إليها.