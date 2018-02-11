ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية

يحتفل الإيرانيون اليوم الأحد بالذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة في البلاد، حيث انطلقت منذ الصباح مسيرات مليونية حاشدة في كل محافظات البلاد ومدنها.

وجابت المسيرات شوارع طهران حاملة الاعلام الايرانية واللافتات وسط اجواء احتفالية، وردد المتظاهرون شعارات "الموت لاميركا والموت لاسرائيل".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة وسط الحشود المشاركة في ساحة "آزادي" بالعاصمة الإيرانية طهران.

وبالتّزامن مع مسيرة إحياء الذكرى استعرضت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثّورة الإسلامية صاروخين باليستيين بعيدي المدى من طراز "قدر F" بمدى ألفَي 2000 كيلومتر وسط العاصمة طهران أمام المشاركين في المسيرة.

اكيد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان سوريا اظهرت للعالم ان الزمن الذي كانت تضرب فيه اسرائيل وتهرب قد ولى وانتهى.

تصريح شمخاني جاء خلال المسيرات المليونية التي تشهدها طهران في الذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية