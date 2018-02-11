بينت:الحرب المقبلة سيوجه حزب الله ضربة ساحقة "لإسرائيل"ونحن سنسحقهم

قال وزير التعليم "الإسرائيلي" واحد اعضاء وزراء المجلس الامني المصغر الكابنت نفتالي بينت فى رده على اسقاط الطائرة "الإسرائيلي" أمس بصاروخ سوري

" علينا ان نوسع استراتيجيتنا لنفهم خطة ايران العملية فإيران تتخذ سياسية خنق "إسرائيل" عبر اذرعها في حزب الله وحماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة والآن تحاول ايران تأسيس الذراع الثالث لها في سوريا.

وقال بينت اي حرب اخرى بين "إسرائيل" ولبنان ستؤدي لضربة ساحقة للجبهة الداخلية "الإسرائيلية" لم نشهد تلك الضربة منذ استقلال "إسرائيل" فعشرات الاف الصواريخ ستضرب مدن "إسرائيل" ، وحزب الله سيقصف محطات توليد الكهرباء والمطارات والبني التحتية المركزية في كل "إسرائيل" .

وتابع "ونحن في "إسرائيل" علينا فعل كل شيئ لمنع حدوث ذلك او علي الاقل علينا ان نبعد بقدر الامكان تلك الحرب ولكن ان تم اطلاق الاف الصواريخ نحو "إسرائيل" فسوف نعرف ان لبنان اعلنت الحرب علينا حينها سنرد ضد مؤسسات الدولة اللبنانية وسندمر منازل ومخازن ومنصات الصواريخ حينها لن نسكت.