"روني" سيحدد "لإسرائيل" قرار الحرب وليس نتنياهو او الكابنيت

قال الخبير في الشأن "الإسرائيلي" بأن التهديدات التي اطلقها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو عقب انتهاء المشاورات الامنية بمشارك وزير الحرب ليبرمان والجنرال ايزنكوت بعودة الغارات الجوية "الإسرائيلية" ضد اي تواجد عسكري في سوريا ما هي الا تصريحات فارغة المضمون0

ولكن ""بشكل مؤقت "" فمن سيحدد الآن موعد اي هجوم عسكري "إسرائيلي" ضد سوريا او حزب الله او قطاع غزة هو مفتش الشرطة "الإسرائيلية" روني الشيخ والذي من المرجح ان ينشر نتائج التحقيقات مع نتنياهو غدا الاحد او بعد ايام فقط فإن دلت نتائج التحقيقات في قضايا الفساد بأن نتنياهو مدان فلن يبقي امام نتنياهو الا خيارين فأما الاستقالة واما السجن ولكن في حالة تبرئته من التهم الموجه له فحينها رياح الحرب ستكون بالفعل قادمة من ثلاثة جبهات.

ووفقا للخبير فالتدريبات العسكرية منذ انتهاء الحرب على غزة في عام 2014 لم تتوقف ولو ليوم واحد فتدريب الجيش على فتح جبهتين مع غزة ولبنان وسوريا .

ويقول الخبير بأن هناك دافع عسكري اخرى يمنع "إسرائيل" حاليا من شن اي هجوم ضد سوريا فالطائرات الاسرائيلية لن تعد لتقصف في سوريا خلال الايام المقبلة الا بعد انتهاء لجنة التحقيق الاسرائيلية التي شكلت لمعرفة نوعية الصاروخ الذي اصاب الطائرة من نوع F16 A بهدف اخذ العبر من اسقاط الطائرة هكذا متبع في اسرائيل منذ عشرات السنين وهذا الامر يتطلب لا يقل عن أسبوعين.