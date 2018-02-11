جهود ألمانية لبناء القدرات العسكرية العراقية

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين مباحثات مع المسؤولين العراقيين في بغداد وإقليم كردستان العراق "لبناء القدرات" العسكرية في مرحلة ما بعد "داعش".

والتقت الوزيرة الألمانية السبت برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيرها عرفان الحيالي ضمن زيارة رسمية غير معلنة مسبقا وغير محددة.

وأشار بيان لوزارة الدفاع العراقية بأن مرحلة ما بعد "داعش" تتطلب إعادة بناء الجيش وقدراته الاستخباراتية، وهو ما ينتظر أن تساهم فيه برلين.

من جهتها، أكدت فون دير لاين -وفق البيان- أن حكومتها مستعدة لتدريب وتجهيز وتسليح الجيش العراقي وتقديم كل ما يحتاج من دعم بالمجال العسكري، وإعادة إعمار المناطق التي تمت استعادتها.

وفي نفس اليوم، وصلت فون دير لاين إلى كردستان العراق لزيارة قواتها (حوالي 120 جنديا) المتمركزة قرب أربيل.

وتأتى الزيارة في وقت تخطط فيه الحكومة الألمانية إلى تحويل التركيز من تدريب القوات الكردية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد بأسرها، وذلك من خلال "بناء القدرات" على الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد نوع هذا الجهد.

وقالت فون دير لاين إن العراقيين يسعون إلى الحصول على الخبرة الألمانية فيما يتعلق بإعادة تنظيم القوات واللوجستيات والمساعدات الطبية.

يُذكر أن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ألغى زيارة مقررة إلى العراق أواخر العام الماضي بسبب خلاف بعد أن عرقلت حكومة بغداد زيارته لإقليم كردستان.

وقد أعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي هزيمتها "داعش" -بدعم من التحالف الدولي- وذلك بعد عملية عسكرية استغرقت نحو ثلاث سنوات.