"الكابنيت" يجتمع اليوم لبحث الأوضاع على الحدود الشمالية

يعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، اليوم الأحد، اجتماعا مطولاً لبحث صورة الأوضاع على الحدود الشمالية بعد الأحداث التي شهدتها أمس.

وسيشارك رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت وقائد المنطقة الشمالية وكبار الضباط ومسؤولون من الشاباك والموساد لتقديم كامل التفاصيل التي يمتلكونها عن الأحداث التي جرت وتصورهم لما يمكن أن تصل إليه الأوضاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بأن" إسرائيل" لا ترغب بالتصعيد، ولكنها ستدافع عن نفسها أمام أي محاولات لانتهاك سيادتها.

بدوره، قال ما يسمى بوزير التعليم نفتالي بينيت بأن "إسرائيل" مصرة على حقها في التصرف والدفاع عن نفسها وأنها لن تسمح بإيران أن تبقى على حدودها، داعيا إلى التصرف بقوة ضد إيران بشكل مباشر وليس الاكتفاء بمهاجمة حماس أو حزب الله أو غيرهما.وفق قوله

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، أنه سيقوم بعملية تفجير تحت السيطرة في منطقة المطلة لصاروخ كاتيوشا أطلق أمس من سوريا ولم ينفجر.