صحيفة :حماس" تعهدت الاستنفار على حدود القطاع مع سيناء وإحكام إغلاقها

نقلت صحيفة "الحياة اللندنية" عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها إن مسؤولين مصريين ناقشوا مع وفد حركة "حماس" إلى القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، تأمين الحدود من جهة غزة، لقطع الطريق على تسلل إرهابيين إلى القطاع فراراً من القصف المُركز، أو تلقي الجماعات المتطرفة في سيناء أي دعم من غزة.

وأفادت الصحيفة أن قيادات "حماس" تعهدت الاستنفار على الحدود الغربية للقطاع مع سيناء، وإحكام إغلاقها.

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وبثت وزارة الدفاع المصرية أمس، أشرطة مصورة عن مهمات أسلحتها الرئيسية، البرية والجوية والبحرية وسلاح الدفاع الجوي.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً ثالثاً عن العمليات في سيناء، أكدت فيه "مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المخططة".

وأشارت إلى تنفيذ القوات الجوية ضربات "قوية ومركزة" ضد تجمعات الإرهاب وبؤره ومخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي، وسط تأمين جوي للحدود.

وأوضح البيان أن القوات نفذت حملات دهم في المدن لمطاردة العناصر الفارة، فضلاً عن تمشيط أمني لكل المناطق السكانية في شمال سيناء ووسطها.

وضخت السلطات كميات من المواد الغذائية والوقود في مدن شمال سيناء، وطمأنت جهات تنفيذية الأهالي إلى توافر كل المنتجات في مدن المحافظة، للحد من التهافت على شراء المنتجات الغذائية وتخزينها مع بدء العمليات العسكرية.

وصباح اليوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون يوم الأحد إنها قضت على 16 ”عنصرا تكفيريا“ في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد ”العناصر الإرهابية والإجرامية“.