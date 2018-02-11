الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة فجر اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة ضد الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لبيان جيش الاحتلال فإن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 12 مواطناً بزعم مشاركتهم في رشق دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة.

ففي مدينة نابلس اعتقلت المواطنين (علي سلهب، عدي العاصي، جهاد مريش، زوجة محمد مريش من رفيديا، محمد العاصي من خلة العامود).

أما في محافظة طولكرم فاعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب بلال نور، والشاب عبد الكريم سعيد بركات.

وفي بيت لحم، اعتقلت المواطن حسين عاطف عبيات نجل الشهيد في كتائب شهداء الاقصى عاطف عبيات، وبمدينة الخليل اعتقلت الطفل محمد احمد شلالدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا وسلمت الشاب محمد خالد جبارين مخامرة بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وفي مساء يوم أمس السبت، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من قرية النبي صالح على حاجز تم نصبه على مدخل مستوطنة حلميش وهم (خالد محمد التميمي 19عاما، عزمي سامي التميمي 20 عاما، أكرم يوسف التميمي 18 عاما، وليد مراد التميمي 20 عاما).