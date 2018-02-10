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حمدان: "القسام" لن تكون بعيدة عن الرد على أي عدوان على سوريا أو لبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:28 - 10 فبراير 2018
كتائب القسام كتائب القسام
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قال القيادي في "حماس" أسامة حمدان، إن أي عدوان إسرائيلي على سوريا أو لبنان لن تكون كتائب القسام بعيدة عن الرد عليه.

وأضاف حمدان لقناة الميادين، مساء اليوم السبت، "ستكون مناورة للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام في قطاع غزة تحسّباً لأي اعتداء إسرائيلي".

وأكد حمدان، أن الحركة ترفض أي عدوان اسرائيلي على ​سوريا​، مشيراً إلى أن "تفوق ​إسرائيل​ على مستوى الطيران أصبح محل سؤال لدى صانع القرار في تل أبيب".

ورأى حمدان أن "الجيش السوري قدم أداء رائعاً في التصدي للطيران الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً أميركياً لتصفية ​القضية الفلسطينية​ وما حصل اليوم خلط الأوراق.

 

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