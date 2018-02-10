نتنياهو: سنواصل استهداف التواجد الإيراني في سوريا

أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات مع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، و رئيس أركان جيش الاحتلال غادي ايزنكوت.

وقال نتنياهو بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت" العبرية، إن "إيران حاولت اليوم المساس بسيادة إسرائيل، فهي خرقت سيادتنا من خلال تسلل طائرتها انطلاقاً من الأراضي السورية، فيما استهدفت إسرائيل الطائرة وأسقطتها واستهدفت كذلك مركز التحكم بتلك الطائرة".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل هاجمت أهداف إيرانية وسورية عملت ضدنا وهذا هو حقنا وواجبنا ونحن سنواصل الدفاع عن انفسنا بكل حزم ضد المحاولات الإيرانية لتواجدها عسكريا داخل سوريا أو في أي مكان آخر".

وتابع: "تحدثت مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي وأبلغتهما بحقنا بالدفاع عن أنفسنا ضد الاعتداءات المنطلقة من الأراضي السورية، واتفقت معهما على استمرار التنسيق الأمني بين جيوشنا".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون "إن إسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة ونحن نؤيد تماماً حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".

وكانت طائرة إسرائيلية من طراز "اف 16"، قد أُسقطت بفعل صاروخ سوري، خلال مشاركتها في غارة نفذت على مواقع عسكرية في الجليل الأسفل شمال فلسطين المحتلة، ردًا على تسلل طائرة بدون طيار تدعي "تل أبيب" أنها إيرانية".



