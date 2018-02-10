أمريكا تهب للدفاع عن "إسرائيل" بعد إسقاط الطائرة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها لم تشارك في العملية العسكرية "الإسرائيلية" في سوريا.

وبيّن المتحدث أدريان رانكين غالواي "إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تشارك فى هذه العملية العسكرية".

وأضاف: "إن اسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة ونحن نؤيد تماما حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".

وشنت "إسرائيل" غارات جوية بعد أن أطلقت على طائرات "إسرائيلية" مضادات جوية سورية وأسقطت واحدة من طراز "إف — 16" وهي عائدة من غارة داخل الأراضي السورية اليوم السبت.

وتابع رانكين غالواي قائلا "نشارك كثيرين في المنطقة القلق من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين ونحن نسعى لجهد دولي أكبر للتصدي لأنشطة إيران".