وفاة أحد نجوم مانشستر يونايتد

توفي ليام ميلر، لاعب منتخب أيرلندا ونجم مانشستر يونايتد سابقا، عن عمر يناهز 36 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

وبدأ ميلر، الذي خاض 21 مباراة مع منتخب أيرلندا بين عامي 2004 و2009، مسيرته في سيلتيك الأسكتلندي وانتقل في صيف 2004 إلى "الشياطين الحمر".

وقال سيلتيك عبر تويتر: "الجميع في سيلتيك يشعرون بالحزن بعد نبأ وفاة لاعب الوسط السابق ليام ميلر. تعازينا للعائلة والأصدقاء في هذه الظروف".

من جهته، كتب مان يونايتد على صفحته في تويتر: "يشعر مانشستر يونايتد بحزن عميق بعد تلقي خبر وفاة لاعب الوسط السابق ليام ميلر. نقدم تعازينا لأحبابه في هذا الوقت الصعب للغاية".

كما غرّد النجم السابق ديفيد بيكهام قائلا: "كل تفكيرنا مع عائلة ليام ميلر.. ارقد في سلام".

وحمل ميلر أقمصة العديد من الأندية، مثل ليدز يونايتد الإنجليزي وسندرلاند الإنجليزي ونادي هيبرنيان الأسكتلندي وملبورن سيتي الأسترالي.