كافاني يثير القلق في سان جيرمان

دقّ المهاجم الأوروجوياني، إدينسون كافاني، ناقوس الخطر في باريس سان جيرمان، قبل 5 أيام من الصدام المنتظر مع ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وسيفقد سان جيرمان، مهاجمه في مباراة الغد أمام تولوز، في الدوري الفرنسي، للإصابة.

وأعلن النادي أن كافاني سيغيب عن المباراة أمام تولوز، بسبب آلام يعاني منها في "الورك الأيمن".

كما أعلن النادي الباريسي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن الظهير الأيسر للفريق لايفن كورزاوا، سيغيب عن الفريق بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

ويعود للقائمة البرازيلي نيمار، الذي غاب عن مباراة الثلاثاء الماضي أمام سوشو بالكأس، وأيضًا الفرنسي أدريان رابيو، كما يواصل تياجو موتا وحاتم بن عرفة الغياب عن الفريق.