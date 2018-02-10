يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاً

انتزع فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي، بشكل مؤقت، بتغلبه على مضيفه فيورنتينا 2-0 خلال لقائهما أمس الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي يوفنتوس فيديريكو بيرنارديسكي وجونزالو هيجواين في الدقيقتين 56 و86.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطتين عن نابولي الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على لاتسيو اليوم السبت.

في المقابل توقف رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو العشرين ليوفنتوس في الدوري، هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفيورنتينا هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في سبع.