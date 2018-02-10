ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الاحتلال يعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:38 - 10 فبراير 2018
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا قرب الحرم الإبراهيمي، في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، الطفل محمد أحمد شلالدة (15 عاما)، بزعم حيازة سكين.

 

متعلقات