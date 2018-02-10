الاحتلال يعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا قرب الحرم الإبراهيمي، في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، الطفل محمد أحمد شلالدة (15 عاما)، بزعم حيازة سكين.