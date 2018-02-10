حزب الله: ما شهدته سوريا اليوم أسقط المعادلات القديمة

أكد حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، أن ما حدث في الأراضي السورية المحتلة من إسقاط طائرة مقاتلة "إسرائيلية" من نوع (F16) يعلن عن بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية.

وقال الحزب في بيان له: إن التطورات التي شهدتها سوريا اليوم السبت تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة"، مشدداً على وقوفه حزب الله الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

وأدان حزب الله بشدة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية، مشيداً "بيقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات "الإسرائيلية" المعادية وتمكن من اسقاط مقاتلة من طراز أف 16".