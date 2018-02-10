القسام يعلن رفع درجة الاستنفار القصوى في صفوفه

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء السبت، رفع حالة الاستنفار القصوى لدى صفوفها تحسباً من أي عدوان "إسرائيلي" ضد المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن الكتائب رفعت درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان "إسرائيلي" مرتقب، نظرا للأحداث والتطورات التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة.

يُشار إلى حالة من التوتر يشهدها شمال فلسطين المحتلة خاصة قرب هضبة الجولان السورية المحتلة بعد اسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع (F16) من قبل الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري صباح السبت.