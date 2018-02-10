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الجيش "الإسرائيلي" يدفع بتعزيزات عسكرية لهضبة الجولان

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 14:58 - 10 فبراير 2018
جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل
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ذكرت وسائل إعلام الاحتلال "الإسرائيلي" مساء السبت، أن الجيش "الإسرائيلي" دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة في هضبة الجولان السوري المحتل تحسباً لأي تصعيد مع الجيش السوري عقب اسقاط دفاعاته الجوية طائرة حربية إسرائيلية من نوع f16.

وأوضحت بأن الجيش "الإسرائيلي" نقل آليات عسكرية ودبابات متطورة لهضبة الجولان السوري المحتلة.

وتشهد منطقة الجولان المحتل توتراً كبيراً بين الجيش السوري والجيش "الإسرائيلي" عقب اسقاط طائرة "إسرائيلية" حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الجيش "الإسرائيلي" قصف عدة مواقع سورية بعد اسقاط الطائرة العسكرية.

 

 

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