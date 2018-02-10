روسيا: قلقون للغاية من الهجمات "الإسرائيلية" الأخيرة على سوريا

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قلقها الشديد من الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت الأراضي سوريا وما أدت من توترٍ كبير في مناطق وقف التصعيد.

ودعت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرة إلى عدم قبول تعريض أمن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا للخطر.

وأكدت، بأن القوات الحكومية السورية ملتزمة بالاتفاقات الخاصة بضمان ثبوت عمل منطقة وقف التصعيد في جنوب غرب سوريا.

وتابعت الخارجية: "نحث جميع الأطراف المعنية لضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تردي الوضع، ونعتبر من الضرورة الاحترام الكامل لسيادة وسلامة أراضي سوريا وغيرها من دول المنطقة، ومن غير المقبول على الإطلاق خلق تهديدات على حياة وأمن العسكريين الروس المتواجدين في سوريا تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية من أجل مساعدتها في الحرب ضد الإرهابيين".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن صباح السبت، عن تحطم مقاتلة "F-16" "إسرائيلية" بنيران سورية، واصابة الطيارين اللذين كانا على متنها.