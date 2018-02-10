تعرّف على طائرة F16 المعدّلة المعروفة بـ ’سوفا’



الطائرة الصهيونية التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية من طراز F16 معدلة والمعروفة باسم "سوفا (العاصفة)"، وهي من سلسلة F-16D ويملك الكيان "الإسرائيلي" قرابة 300 مقاتلة منها، تتميز بقدرات الكترونية عالية.

وتسلم الكيان "الإسرائيلي" الطائرة الأولى من هذا الطراز في كانون الأول/ديسمبر 2003. ووضعت أول طائرتين في الخدمة الفعلية في قاعدة رامون الجوية في شباط/فبراير 2004. وقد أنجزت عمليات التسليم بمعدل شهرين تقريبا على مدى أربع سنوات مع التسليم النهائي في عام 2009 وقد تم تسليم الطائرة حاملة الرقم 102 في عام 2009.

تجدر الإشارة إلى ان القوات الجوية في الكيان "الإسرائيلي" تعتمد بشكل كبير على هذه الطائرة، لذا فقد قامت بتأسيس مصانع إنتاج هياكلها والإلكترونيات والزعانف البطنية، الدفات، المثبتات الأفقية وأبواب الوصول للمحرك في الكيان الغاصب، وكان تجميع الطائرة يتم في منشأة لوكهيد مارتن للملاحة الجوية في فورت وورث، تكساس.

وكان تجميع الطائرة يتم في منشأة لوكهيد مارتن للملاحة الجوية في فورت وورث، تكساس.

في أيلول/ سبتمبر 2009، أنزلت القوات الجوية وبشكل مؤقتا F16 sofa عن جداول الطلعات التدريبية بعد حادث بسبب مشاكل فنية في المحرك.

تم تجهيز F-16I بخزاني وقود قابلة للإزالة (فك وتركيب) على القسم العلوي من جسم الطائرة وتحمل 450 غالون من الوقود الإضافي، على جانبي جسم الطائرة العلوي. هذا النوع من خزانات الوقود ذو تأثير ضئيل جدا على خفة حركة للطائرات، واستخدام خزانات مماثلة يزيد من نطاق مهمة الطائرة.

كما أن تركيب خزانات كهذه يسمح باستخدام اجنحة الطائرة كمستوعبات لحمل الأسلحة، ومضاعفة قدرة مناورة وتصويب الطائرات من الجو إلى الأرض.

تم تجهيز F16I بحجرة بأنظمة الكترونيات تمتد من الجزء الخلفي من قمرة القيادة إلى الزعنفة، وتضم أنظمة الطيران، وموزعات مضخات الوقود، وأوعية للتزود بالوقود على متن الطائرة.

تتألف قمرة القيادة في الطائرة ذات المقعدين من قسمين أمامي للطيار وخلفي لمشغل أنظمة الأسلحة ويمكن بمفتاح تبديل واحد تحويلها إلى موجه للطيار.

نظام التتبع الموجود في خوذة الطيار تمكنه من توجه الأسلحة إلى الهدف بمجرد النظر اليه.

وتشمل الميزات الجديدة المعدلة على F16 sofa خريطة ملونة متحركة وقت العرض، ومعدات تسجيل الفيديو الرقمية، وإضاءة قمرة القيادة وإضاءة شريط متوافق مع نظارات للرؤية الليلية ومجموعة نقل البيانات عالية السعة.

وتتألف نظم الاتصالات على الطائرة رافائيل من موجتين UHF/VHF و HF، ونظام اتصالات عبر القمر الصناعي، ورابط بيانات تكتيكية متكامل للفيديو خاص بالقوات الجوية الاسرائيلية .

ويدمج نظام الملاحة على (صوفا) بين التوجيه اللليزري ونظام تحديد المواقع العالمي (RLGINS/GPS) ونظام التضاريس الرقمية المطور من قبل شركة رافاييل.

وقد زودت إلبيت الكمبيوتر المركزي للبعثة، ووحدة معالجة الإشارات للشاشات وأنظمة إدارة المخازن. قامت شركة رادا للصناعات الإلكترونية في نتانيا، إسرائيل، و سميثس إيروزباس، الولايات المتحدة الأمريكية، بتطوير نظام الحصول على البيانات في الطائرة مع نظام بيانات رقمي متقدم ونظام تسجيل البيانات. وتورد الصناعات العسكرية الإسرائيلية معظم أبراج الأسلحة والأرفف وخزانات الوقود الخارجية.

يتم تحميل بيانات وفيديوهات أي مهمة إلى محطة تحليل المعلومات الأرضية بشكل مباشر.