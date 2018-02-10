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في حال استخدام أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا

الخارجية اللبنانية تحذر "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:20 - 10 فبراير 2018
جيش الاحتلال على حدود سوريا ‫(1)‬.jpg جيش الاحتلال على حدود سوريا ‫(1)‬.jpg
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دانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان “الغارات التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية”، مؤكدة حق الدفاع المشروع مقابل اي اعتداء إسرائيلي.

واشارت الى “ان وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته يوم الخميس في 8/2/2018 إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة إستخدامها الأجواء اللبنانية لشنّ هجمات على سوريا”، مضيفة أن “مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها“.

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