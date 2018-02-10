ماهو الصاروخ السوري الذي أسقط طائرة الـ f16 "الإسرائيلية"؟

نشرت وسائل اعلام امنية ان الصاروخ الذي اطلقته الدفاعات الجوية السورية اليوم لإسقاط طائرة الـ f 16 الإسرائيلية هو صاروخ "سام-5 / S-200 " المضاد للطائرات , فما هو صاروخ سام :

السام-5 / S-200 :

هو منظومة دفاع جوية روسية بعيدة المدى. تتصدى هذه المنظومة للأهداف المتوسطة إلى عالية الارتفاع وصممت بالأساس للدفاع عن مساحات واسعة من الأرض ضد المقاتلات المهاجمة والطائرات الاستراتيجية عامل في صفوف الجيش العربي السوري.

تتألف كل بطارية سام-5 من 6 قواذف صواريخ ورادار تحكم بالنيران يمكن أن توصل بمحطة رادارية بعيدة المدى.

المواصفات الفنية:

الطول 10 أمتار

القطر:100سم مع معززات الدفع بدونها 80سم

أقصى عـرض لفتحة الجنيحات بالذيل: 165سم.

الوزن عند الإطلاق: 10000كلغ تقريباُ.

الرأس الحربي: شديد الإنفجار

عدد قواذف منصة الإطلاق: 1 على منصة إطلاق ثابتة

طريقة التوجيه: توجيه لاسلكي في المرحلة الأولى، ثم توجيه راداري إيجابي

وسيلة الدفع: محرك ذو ثلاث مراحل دفع.

السرعة القصوى: 3.5ماك

المدى الأقصى: 300كلم

المدى الأدنى: 80كلم

الإرتفاع الأقصى: 29 كلم