جيش الاحتلال: لا نسعى إلى التصعيد لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن إيران وسوريا "تلعبان بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال".

وأكد "أن إسرائيل لا تسعى إلى التصعيد لكنها جاهزة لمختلف السيناريوهات" ومستعدون لتدفيع "ثمن باهظ" على مثل هذه الأعمال.

في المقابل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن السفير الإسرائيلي لدى موسكو هاري كورين قوله السبت "إن على وحدات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمقاتلين الشيعة الانسحاب فورا من منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا".

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أن نيرانا سورية مضادة للطائرات أسقطت، اليوم السبت، طائرة F16 .