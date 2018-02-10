أبو مرزوق: زيارة حماس للقاهرة تناقش ملفات مهمة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن زيارة وفد كبير لحماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي للقاهرة، تنعكس أهميتها من خلال: وضع أهلنا في القطاع وما يعانيه من حصار، وعقوبات، وتعثر للمصالحة، وتوقف لترتيب البيت الفلسطيني، وصفقة القرن؛ امريكية اللسان، صهيونية المحتوى، والمرفوضة فلسطينيًا، ومركزية القاهرة في كل هذه المفردات".

وغادر وفدٌ قيادي، أمس الجمعة، الى القاهرة برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية د. خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد.