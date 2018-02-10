الرابطة الإسلامية تكرم الطلبة المتفوقين في مدارس القطاع

كرمت الرابطة الإسلامية الاطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي ثلة من الطلبة المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الاول تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين الأبدية" ، وذلك في مهرجانات منفصلة بعدد من مدارس القطاع, بحضور قيادة حركة الجهاد الاسلامي والهيئة الادارية للرابطة في كافة المناطق ولفيف من الطلبة المتفوقين.

وأكد عمارة أبو جزر منسق ملف المدارس أن الرابطة الاسلامية لن تدخر جهدا من أجل تذليل الصعاب ومساعدة كافة الطلبة والارتقاء بهم لأعلى المراتب ، موضحا أن هذا العمل يأتي من باب حرص الرابطة على خدمة الطلاب واهتمامها بطلبة العلم ,وما بذلوه من جهد في الفصل الدراسي الاول.

ففي المحافظة الوسطى، كَرَمت الرابطة الإسلامية ثلة من الطلبة المتفوقين والخريجين في المحافظة الوسطى وذلك في حفل تكريم بعنوان "القدس عاصمتنا الأبدية"، بحضور القيادي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشيخ نافذ عزام ومسؤول الرابطة أ منذر عزام ومنسق الوسطى أحمد منصور ولفيف من الطلبة المتفوقين وذويهم.

وأكد الشيخ عزام على أن تفوق طلبة فلسطين هو نصر لفلسطين وأن المثقفين والمفكرين هم نبراس ينير الطريق الصحيح لتحرير فلسطين ومقدسات شعبنا المجاهد, مشدداً على ضرورة الجد والاجتهاد في الحياة العلمية والعملية من أجل الاستمرار في مسيرة العلم والعلماء لان العلم يعزز العلاقة بين الناس ويعزز التعاون المشترك بين الجميع, مشيراً إلى أن العلم يدفع صاحبه إلى المزيد من المثابرة والتعاون.

وتقدم عزام بالتهنئة القلبية الحارة إلى الطلبة وذويهم بمناسبة تفوقهم، شاكرًا جهود كل الهيئات التدريسية في الجامعات ومعلمين الجامعات على وقوفهم وصبرهم اتجاه الطلبة من أجل الحصول على أعلى الدراجات الممكنة والتي يمكن أن يستفيد منها الطالب في حياته العملية.

وطالب عزام كافة الطلبة بالمزيد من العلم والمثابرة من اجل رفع اسم فلسطين عاليا والدفاع عن قدسنا وارضنا في كل المجالات والتوضيح للعالم اجمع بأن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية, شاكرا الرابطة الاسلامية على حرصها على تقديم افضل الخدمات وحرصها على تكريم جميع الطلبة المتفوقين.

ومن جانبه، هنأ القيادي الشيخ خضر حبيب كافة الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الاول وجاء ذلك في احتفال نضمته الرابطة في مدرسة شهداء الشجاعية وبحضور منسق الرابطة ومنسق ملف المدارس بغزة ولفيف من الطلبة المتفوقين.

وأوضح حبيب ان حركة الجهاد منذ انطلاقتها تولي أهمية كبيرة للعلم والمتعلمين، مبيناً أنهم عنوان تقدم ورقى المجتمع وعلى عاتقهم تقع مسئوليات جسام باعتبارهم مستقبل هذا الشعب وكنزه المكنون.

وشدد حبيب على ضرورة الاستمرار رغم كل الظروف القاهرة والحصار الخانق الذي يمر به ابناء شعبنا في قطاع غزة وان الوطن يستحق منا كل التضحيات والصمود من اجل الوصول الى طريق الحرية والتحرير.

وفي شمال القطاع نظمت الرابطة حفل تكريم للطلبة المتفوقين في مدرسة مهدية الشوا الثانوية في الفصل الدراسي الأول بحضور الشيخ القسام الزعانين ومدير المدرسة وسامي البسيوني منسق الرابطةوالطلبة المتفوقين.

وأكد الزعانين على ضرورة ضخ جميع الطاقات والجهود لخدمة المسيرة التعليمية مؤكدا على مقولة الدكتور فتحي الشقاقي "المثقف أول من يقاوم وأخر من ينكسر ولا يجب عليه أن ينكسر" وأن طلاب العلم فريضة واجب علينا أن نحافظ على هذه الفريضة التي سيكون بإذن الله النصر على أيدي الطلبة المتفوقين الذين يجتهدون في دراستهم, كما بارك للطلبة المتفوقين نجاحهم الباهر متمنينا لهم المزيد من التفوق والنجاح.

وفي نفس السياق كرمت الرابطة الإسلامية بمدرسة عموريا المحافظة الوسطى الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول ، وذلك خلال مهرجان طلابي أجرى في ساحة المدرسة ، بحضور عدد من قيادات الرابطة الإسلامية والهيئة الادارية والتدريسية فى المدرسة

ومن ناحيته عبر الشيخ عصام الشافعي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عن تهانيه الحارة للطلاب المتفوقين ، شاكراً كلاً من الهيئة التدريسية والرابطة الإسلامية وذوي الطلاب على اعتنائهم بهذا الجيل ورعايتهم الدائمة لهم فى الوصول للتفوق والتقدم الدراسى..

ونوه الشافعي بان الطلاب المتفوقين هم من سيحمل هم فلسطين وامتهم داعيا اياهم للسير على خطاهم خصوصاً "انهم خريجي اليوم تحت اسم فوج القدس عاصمة فلسطين

بدوره شكر مدير المدرسة أ. سعيد حمودة أبو بلال الرابطة الإسلامية على دورها الكريم في رعاية المتفوقين موجهاً شكره للطلاب المتفوقين مباركاً لهم تفوقهم.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين بشهادات تقدير وهدايا قيمة ، تقديراً لجهودهم وجدهم واجتهادهم في دراستهم .

وفي محافظة رفح كرمت الرابطة الطلبة في مدرسة الشقاقي برفح وبحضور أ. زايد قشطة مدير الأنشطة التربوية محافظة رفح. أ.ياسر ضهير مسؤول قسم الكشافة في مديرية رفح و محمد أبو قورة مسئول ملف المدارس في الرابطة .

وفي خانيونس أطلقت الرابطة مهرجاناتها التكريمية لاوائل الطلبة بمدرسة عسقلان بخانيونس

ومن جانبهن نظمت طالبات الرابطة حفل تكريم ينظمن اولي الاحتفالات التكريمية للطالبات المتفوقات في الفصل الدراسي الاول بمدرسة صبحي ابو كرش بغزة كما ونظمت حفل تكريم بمدرسة حمامة غرب محافظة غزة.





























