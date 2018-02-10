سقوط "حطام طائرة" على محافظة إربد شمالي الأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، بسقوط حطام عسكري في منطقة "ملكا" التابعة لمحافظة إربد شمالي الأردن.

ونشرت صحيفة الغد، خبراً مفاده "تتعامل الأجهزة الأمنية المختصة، مع حادثة سقوط حطام يبدو أنه لطائرة أو صاروخ في بلدة ملكا بمحافظة إربد".

ونقلت الصحيفة على لسان مصدر أمني (لم تسمه) تأكيده بعدم وقوع أي إصابات أو أضرار، وأن الحطام سقط بمنطقة خالية من السكان.

وفي مارس/آذار الماضي سقط جسمان في منطقة الحي الشرقي في مدينة إربد وبلدة عنبة بلواء المزار الشمالي، ليعلن الجيش الأردني فيما بعد أنها شظايا نتيجة اعتراض صواريخ إسرائيلية لأخرى أطلقت من الأراضي السورية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء الإسرائيلية وتحطم مقاتلة من طراز F-16 تابعة له .