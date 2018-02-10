الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين بحضور صيدم في القدس

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنظيم حفل تكريم لكوكبة من المعلمين المتقاعدين، في مدرسة الشابات المسلمات بالقدس، بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.

وقال صيدم في بيان صحفي: "الاحتلال أعلن مدرسة الشابات المسلمات التي كان الحفل مقررا فيها؛ منطقة عسكرية مغلقة وأغلق الشارع بالكامل ومنعنا من الوصول إلى مكان الحفل وأُجبرنا على مغادرة القدس، ورفضت شرطة الاحتلال مغادرة المكان للتأكد من عدم وصولنا إليه، وقامت مخابرات الاحتلال بتسليم عدد من المتواجدين بلاغات لمراجعة مكاتبها للتحقيق".

وقال الوزير "إن قرار المنع هذا وغيره من الانتهاكات المتواصلة يندرج ضمن حملة الاحتلال الشرسة ضد قطاع التعليم في القدس وحربه الضروس ضد المناهج الفلسطينية، وأن ذلك يدل على مدى التحريض الذي تتضمنه كتب المناهج التعليمية في دولة الاحتلال".

وجدد صيدم دعوته لكافة الأحرار في العالم وللمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والإعلامية للوقوف بحزم أمام ممارسات الاحتلال وفضحها، حيث يسعى الاحتلال بكل ما أوتي من قوة لأسرلة التعليم في القدس وفرض منهاجه التعليمي على مدارسها، وغيرها من الانتهاكات المتواصلة التي تشمل اقتحام المؤسسات التعليمية واعتقال المعلمين والطلبة.

وكان برفقة الوزير للمشاركة في حفل التكريم؛ مدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان ورئيس وحدة شؤون القدس ديمة السمان ومدير التربية والتعليم العالي سمير جبريل ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو.