القدرة: وفاة 5 أطفال من الحضانات منذ بداية 2018

قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن عدم توفر علاج اكتمال نمو الجهاز التنفسي لدى الأطفال الخدج رفع عدد وفيات الحضانات إلى 5 أطفال منذ بداية العام الجاري.

وأضاف القدرة في تصريح صحفي، إن عدم توفر ( السيرفيكتانت) علاج اكتمال نمو الجهاز التنفسي لدى الأطفال الخدج يضع حياة 113 طفل على المحك لانعدام علاجاتهم التخصصية جراء نفاد 45 % من الأدوية الأساسية و اشتداد أزمة الوقود.

وتتواصل أزمة نقص الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفيات والمركز الصحية في غزة، ما يزيد من معاناة المرضى الذين يضطرون للانتقال إلى مستشفيات ومراكز طبية بعيدة عن مناطق سكناهم.