السفارة في القاهرة: جميع المواطنين المسافرين بين مصر وغزة بخير

طمأن السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أبناء شعبنا في قطاع غزة، بأن جميع المواطنين المسافرين من مصر لغزة ومن غزة لمصر بخير، وأن السفارة تتابع مع السلطات المصرية المعنية مشكورة، تأمين وصولهم لمعبر رفح ودخولهم لغزة، ومغادرتهم لمصر ولمطار القاهرة الدولي.

وأوضح السفير، أن السفارة ستتابع إصدار التأشيرات اللازمة يومي الأحد والاثنين القادمين مع السفارات المعنية وذلك بسبب ان السفارات المعنية بإصدار التأشيرات في اجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وأهاب السفير اللوح، بجميع الأخوات والاخوة من المسافرين من أبناء الشعب الفلسطيني التواصل المباشر مع السفارة في حال الضرورة والحاجة سواء بالاتصال او بالتوجه لمقر السفارة ، متمنيا السلامة للجميع، والمزيد من الأمن والامان والازدهار لمصر العروبة ولشعبها الشقيق العظيم وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.

وجدد اللوح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكافة الاجهزة الأمنية والحكومية المصرية، على كل ما تقدمه من تسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني.