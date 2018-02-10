إسقاط طائرة "إسرائيلية" في الجولان المحتل وإصابة طيارين

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، تحطم مقاتلة "F-16" إسرائيلية بنيران سورية، واصابة الطيارين اللذين كانا على متنها.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن المقاتلة الإسرائيلية من نوع "F16" سقطت داخل الأراضي المحتلة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان اسقاط الطائرة جاء في أعقاب اسقاط الجيش لطائرة إيرانية بلا طيار، أطلقت من مطار "تيفور" في منطقة تدمر في سوريا باتجاه "إسرائيل".

في السياق، ذكر الجيش السوري "أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت لعدوان إسرائيلي جديد على قاعدة عسكرية في المنطقة الوسطى، واسقت طائرة إسرائيلية من نوع F16".

وقال مصدر عسكري في الجيش السوري في تصريح لوكالة الأنباء السوريا "سانا" إن العدو الإسرائيلي اعتدى فجر اليوم على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي، الامر الذي أدى لإصابة طائرة إسرائيلية".





