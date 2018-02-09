غرينبلات: الشراكة بين قطر و"اسرائيل" يمكن ان تساعد قطاع غزة

علق المبعوث الامريكي للمنطقة، جايسون غرينبلات على حسابه عبر تويتر على المقابلة التي اجراها امس الخميس السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة مع وكالة اسوشيتد برس، و التي قال فيها إن اي دعم لقطاع غزة لن يمر الا عبر "اسرائيل"، داعياً للتحاور معها.

وقال جايسون في تعليقه: " الشراكة بين قطر واسرائيل يمكن ان تساعد قطاع غزة".

وحسب اقوال جايسون " يجب وقف الدعم الموجه لحماس والتركيز على تقديم مساعدات انسانية لسكان القطاع واعادة اعمار القطاع سيؤدي لإنهاء المعاناة في القطاع".

والجدير ذكره فقد قال العبادي في لقاءه امس مع وكالة اسوشيتد برس بأن اي دعم يقدم لقطاع غزة لا يتم الا بالتحاور مع "اسرائيل".

واضاف قائلا "إن الوضع الذي تعيشه غزة خطير، ومن الممكن أن يتطور لحرب مع إسرائيل".

ودعا العمادي المجتمع الدولي لإرسال مساعدات لقطاع غزة، آملاً أن يشجع المبلغ المالي الذي ستقدمه قطر لقطاع غزة والبالغ 9 مليون دولار دولاً اخرى لتقدم المساعدات لغزة.

ومن المقرر أن يزور العمادي في النصف الثاني من الشهر الجاري، الجاري لمتابعة توجيهات أمير قطر بتنفيذ المنحة الإغاثية الطارئة لقطاع غزة.