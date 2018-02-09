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"اسرائيل" تقرر السماح للجانب الدولي والعربي بادخال مساعدات لغزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:25 - 09 فبراير 2018
معبر كرم ابو سالم.jpg معبر كرم ابو سالم.jpg
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في اعقاب الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة، عقدت الجهات الامنية في "اسرائيل" أمس الخميس جلسة لتقييم الوضع، تقرر في اعقابها السماح  بوصول المساعدات الانسانية الدولية لقطاع غزة.

 ووفقا للقناة العاشرة العبرية، فقد ترأس جلسة تقيم الوضع وزير الحرب افيغدور ليبرمان، وقائد هيئة الأركان غادي ايزنكوت  ومنسق شؤون المناطق الجنرال بولي موردخاي وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

 وفي أعقاب الجلسة، تقرر السماح للساحة الدولية والعربية بتقديم معونات انسانية لقطاع غزة، وفق ما سميت بــ "مصالح اسرائيل الامنية"،  لمنع انهيار الوضع الانساني في القطاع.

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